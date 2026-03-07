お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が7日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜午前11時30分）に出演。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が日本の物価に与える影響が懸念される中、「あまり慌てないで」と呼びかけた。

日本は原油の9割を中東に依存。要衝となるホルムズ海峡が事実上封鎖となり、国内の原油価格上昇が懸念されている。

原油価格が上昇すれば、日用品、食料品などの物価も上昇することになる。古坂は、非常時になると人々の買い占め行為に走ることを念頭に「ちょっと前のコロナの時もそうですし、僕は経験していないけどオイルショックの時もあったっていう」とコメント。「どうしてもやっぱり、分かるんですよ」と理解しつつ、「備蓄米もそうでしたよね。米がなくなるからってみんな焦って、ガーッと行く」と語った。

続けて「僕らみたいな市民ができることは、あまり慌てないで」と呼びかけ、「とりあえず何とかすると思うんです。偉い人たちが。だから僕たちは慌てずに、じっくりと状況を見ながら、そんなに買いためない。これがまず重要だと思うんです。それだけは言いたいなと思います」と訴えた。