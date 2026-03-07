岩崎亜久竜が3差4位で最終日へ 木下稜介、藤本佳則ら14位
＜ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 3日目◇7日◇ロイヤル・オークランド＆グレンジゴルフクラブ（ニュージーランド）◇7221ヤード・パー72＞国内男子ツアー開幕戦（豪州との共同主管）の第3ラウンドが終了した。
≪写真≫ガチ比較！ 新作ドライバーの初速を計測してみた
ツアー3勝目を狙う28歳・岩崎亜久竜が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。日本勢トップとなるトータル10アンダー・4位タイで最終日に挑む。木下稜介、藤本佳則、細野勇策はトータル9アンダー・14位タイ。比嘉一貴はトータル8アンダー・17位タイにつけた。トータル13アンダー・単独首位にライアン・ピーク（オーストラリア）。トータル11アンダー・2位タイにはカズマ・コボリ（ニュージーランド）とジェームズ・マーシェサニ（オーストラリア）が続いた。今大会の賞金総額は1億2364万8000円。優勝者には2342万8042円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内男子開幕戦 リーダーボード
岩崎亜久竜 プロフィール＆成績
松山英樹、久常涼は？ 米男子30億円大会のリーダーボード
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子のスコア速報
随時更新！ 国内女子開幕戦のリーダーボード
≪写真≫ガチ比較！ 新作ドライバーの初速を計測してみた
ツアー3勝目を狙う28歳・岩崎亜久竜が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。日本勢トップとなるトータル10アンダー・4位タイで最終日に挑む。木下稜介、藤本佳則、細野勇策はトータル9アンダー・14位タイ。比嘉一貴はトータル8アンダー・17位タイにつけた。トータル13アンダー・単独首位にライアン・ピーク（オーストラリア）。トータル11アンダー・2位タイにはカズマ・コボリ（ニュージーランド）とジェームズ・マーシェサニ（オーストラリア）が続いた。今大会の賞金総額は1億2364万8000円。優勝者には2342万8042円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内男子開幕戦 リーダーボード
岩崎亜久竜 プロフィール＆成績
松山英樹、久常涼は？ 米男子30億円大会のリーダーボード
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子のスコア速報
随時更新！ 国内女子開幕戦のリーダーボード