＜ISPS HANDA Japan-Australasia Championship　3日目◇7日◇ロイヤル・オークランド＆グレンジゴルフクラブ（ニュージーランド）◇7221ヤード・パー72＞国内男子ツアー開幕戦（豪州との共同主管）の第3ラウンドが終了した。

ツアー3勝目を狙う28歳・岩崎亜久竜が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。日本勢トップとなるトータル10アンダー・4位タイで最終日に挑む。木下稜介、藤本佳則、細野勇策はトータル9アンダー・14位タイ。比嘉一貴はトータル8アンダー・17位タイにつけた。トータル13アンダー・単独首位にライアン・ピーク（オーストラリア）。トータル11アンダー・2位タイにはカズマ・コボリ（ニュージーランド）とジェームズ・マーシェサニ（オーストラリア）が続いた。今大会の賞金総額は1億2364万8000円。優勝者には2342万8042円が贈られる。
