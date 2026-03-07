今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねる名古屋ウィメンズマラソン（８日・バンテリンドームナゴヤ発着）で、２０２１年東京五輪代表の鈴木亜由子（３４）（日本郵政グループ）が２年ぶりのマラソンに臨む。

地元開催の大舞台への切符をつかむラストチャンスを前に、「過去の自分を超えたい」と静かに闘志を燃やす。

愛知県豊橋市出身の鈴木が最後にマラソンを走ったのは、２０２４年の名古屋。パリ五輪代表の残り１枠を巡って２時間１８分５９秒の日本記録を樹立した前田穂南（天満屋）を超えなければならない厳しい状況で、自己ベストの２時間２１分３３秒をマークしたものの、自身３度目の五輪出場を逃した。

再起を図った昨年は、さらなる試練に見舞われた。故障が相次ぎ、世界選手権東京大会の選考がかかったマラソン出走を断念すると、チームが初出場した２０１５年から連続出場を続けていた全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）も初めて出走を逃した。

失意の連続に心が折れてもおかしくない中で、名古屋でマラソンに挑む覚悟を決めたのは、「一番は、アジア大会があったから」。くしくも同大会のマラソン発着点は、地元の大声援に後押しされて１６年リオデジャネイロ五輪出場を決めた日本選手権会場のパロマ瑞穂スタジアム（名古屋市）。「そこにゴールできたら、そんなに最高なことはない」と、胸を高鳴らせる。

一方で、マラソン練習を重ねるうちに代表入りへの執着心を上回ってきたのは、「自分らしく走りたい」という一念だ。２年前は五輪代表争いに神経質となり、スタートラインに立つ時点で心身の疲弊を感じたという。その経験を糧に「今回はドンと構えて、『今から戦うぞ』と意欲満々な自分で行きたい」と力を込める。

無心で挑む４２・１９５キロの先に、アジアへの扉が待っている。（西口大地）