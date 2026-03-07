お笑い芸人のほんこんが７日、「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（テレビ朝日系）に出演。同番組のレギュラーを務める京都大学大学院教授の藤井聡氏に説教したことを明かした。

番組では暗号資産（仮想通貨）「ＳＡＮＡＥ ＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」について取り上げた。ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ＮｏＢｏｒｄｅｒ」を通して先月２５日発行され、「総理の公認」など憶測から価格が一時跳ね上がるも高市総理が関与を否定し、価格が暴落していた。

サナエトークン主宰で起業家の溝口勇児氏は「Ｊａｐａｎ ｉｓ ＢａｃｋはＮｏＢｏｒｄｅｒアプリコミュニティの意見を踏まえながら藤井先生が中心となって進めて下さっているプロジェクト」と話し、藤井氏もＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演していた。

番組では「『意見投稿に応じて付与されるトークン』でアプリを活用するとの意見に当方も賛同し提案・推奨しました。しかし当方の理解と異なりアプリと関係なく外部市場に大量供給され名称も未確認と判明しました。結果、大きな混乱を招く事態となり心からお詫び申し上げます」との藤井氏のコメントを紹介した。

藤井氏は番組出演が見合わせとなり、アナウンサーが「現時点ではサナエトークン自体や藤井聡先生との関連について一部事実確認が取れていないため、朝日放送テレビとしては、今回の放送において藤井聡先生の出演を見合わせることになりました」と説明した。

藤井氏から電話をもらったというほんこんは「むっちゃキレてあげました。何をさらしてんねんと。積極財政で、これから頑張っていかなアカンのに高市さんの足を引っ張って。泣きそうになってましたけどね」と４０分間、説教したことを明かした。