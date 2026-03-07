松下洸平「帽子デカすぎ問題」誕生日迎え小学生時代ショット公開「面影ある」「一際小さくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の松下洸平が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生時代の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳大河俳優「帽子デカすぎ」小学生時代の写真
同日、39歳の誕生日を迎えた松下は「帽子デカすぎ問題。大きくなりましたわ！39歳もよろしくお願いします！」と報告。ランドセルを背負い、黄色い帽子を被った小学生時代の写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「一際小さくて可愛い」「今の面影がある」「帽子デカくて癒やされる」「素敵な成長すぎてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆松下洸平、39歳の誕生日報告
◆松下洸平の小学生時代に反響
