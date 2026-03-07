小倉優子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/07】タレントの小倉優子が3月6日、自身のInstagramを更新。タンシチューを披露し、話題になっている。

【写真】3児のママタレ「お店レベル」盛り付け綺麗なタンシチュー公開

◆小倉優子、大きなタンのシチュー披露


小倉は「コストコのタンが美味しいです コストコにまた直ぐに行きたいな」とつづり、綺麗に盛り付けられたタンシチューを公開。「簡単で美味しいです」と感想もコメントし、タンを焼いている写真やタンシチューの手料理ショットが投稿されている。

◆小倉優子の投稿に反響


この投稿にファンからは「お店レベル」「真似したい」「美味しそうなシチュー」「フライパンいっぱいのタン」「子どもたちが喜ぶレシピ」「食べたい」などといった声が寄せられている。

小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】