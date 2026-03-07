小倉優子「簡単で美味しい」タンシチューに反響続々「お店レベル」「真似したい」
【モデルプレス＝2026/03/07】タレントの小倉優子が3月6日、自身のInstagramを更新。タンシチューを披露し、話題になっている。
【写真】3児のママタレ「お店レベル」盛り付け綺麗なタンシチュー公開
小倉は「コストコのタンが美味しいです コストコにまた直ぐに行きたいな」とつづり、綺麗に盛り付けられたタンシチューを公開。「簡単で美味しいです」と感想もコメントし、タンを焼いている写真やタンシチューの手料理ショットが投稿されている。
この投稿にファンからは「お店レベル」「真似したい」「美味しそうなシチュー」「フライパンいっぱいのタン」「子どもたちが喜ぶレシピ」「食べたい」などといった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】