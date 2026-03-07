演歌歌手の山内惠介が７日、都内でデビュー２５周年記念写真集「Ｒｉｖｅｒ Ｙａｍａｕｃｈｉ Ｋｅｉｓｕｋｅ」（主婦の友社、２月１４日発売）発売記念イベントを行った。

第３弾の写真集はタイ・バンコクで撮影。タイトルの由来について、現地でチャオプラヤ川を見たときに「自分も日本にとどまらず、世界へ活躍の場を広げていきたいという気持ちを込めて『Ｒｉｖｅｒ』と付けさせてもらった」と明かした。

撮影中で訪れた船上マーケットに感銘を受けたといい、「国が（文化を）大事にされてるから、いまだに船上マーケットというものが残り続けている。すごい大事なことですよね」。日本ならではの文化である演歌を歌い続ける一人として「僕も演歌を文化として残していきたい。そのために歌っているという使命もあるので、見習って継承していけるように活動していきたい」と強い覚悟を語った。

写真集の点数を問われると「１２０点じゃないですかね」と笑顔。１００点を超えた２０点は「海外で撮れた夢は叶えられた。海外ロケをできるようになったというのは、ファンの皆さんのおかげです」と日頃からの応援に頭を下げた。