【ラグビー】１１位の相模原が４位の東京ＳＧに勝利　ＳＯ三宅がハットトリックの活躍…雪で中止の再試合

◆ラグビー リーグワン１部 第７節（７日、秩父宮ラグビー場）

２月に積雪のため中止となった東京ＳＧ―相模原による再試合。レギュラーシーズン１１位の相模原が、同４位の東京ＳＧを３４―１５で破り、今季３勝目（７敗）を挙げた。

先制は相模原。前半２分、ＳＯ三宅駿が相手守備を突破し、ノーホイッスルトライ。７―０とし、同１７分にはＰＧで３点を追加した。追う東京ＳＧは同２４分、敵陣での７次攻撃からＣＴＢギデオン・ランプリングがトライ。５―１０とする。相模原は同３２分、敵陣での５次攻撃から右サイドを崩し、フリーで受けたＳＯ三宅がこの日２トライ目。前半４１分にも、敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に攻め、最後はＳＯ三宅が追加点。前半でハットトリックを達成し、相模原が２２―５とリードして折り返した。

後半は１０分、東京ＳＧが敵陣左サイド深くのラインアウトから右に展開し、ＷＴＢ尾崎晟也がトライ。１０―２２と迫る。相模原は後半１８分に反則の繰り返しでイエローカードを受け数的不利となるが、同２５分に敵陣右サイド深くからのラインアウトモールを押し込んでトライ。２７―１０とリードを広げる。

後半３４分、東京ＳＧは敵陣での９次攻撃から、ＦＢトラスクのトライで１５―２７。試合終了のホーンが鳴って迎えた同４１分、相模原はロックのウルヴァイティをイエローカードで欠く中、ＣＴＢアムがトライを挙げ、キックも決まり３４―１５。ここまで２勝で１１位としていた相模原が、４位の東京ＳＧを下した。