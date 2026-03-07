◆オープン戦 広島―中日（７日・マツダスタジアム）

先発・森翔平投手が３回５安打３失点で２年連続の開幕ローテ入りへアピールできなかった。

初回は福永に先制打を献上し、制球に苦しむ場面もあった。２回は直球主体で無失点に抑えたが、３回に再び崩れた。先頭・田中を内野安打で出塁させると、２四球もあり２死満塁から上林に左前へ２点打を浴びた。３回７５球で４四球を与えた。「ストライク先行でいけなかった。もっと真っすぐで入っていけば良かった。コースを狙いすぎた」と振り返った。

２５年はキャリアハイの７勝を挙げ、１３２イニングも自己最多だった。２ケタ勝利と１１イニング届かなかった規定投球回を目指すプロ５年目。オフは同じ左腕の先輩・今永（カブス）に弟子入りし、「間」のつくりを学び「奪いにいくしかない」と開幕の先発６枠に食い込む覚悟を示していた。

今季初の対外試合登板となった２月１８日の練習試合・ロッテ戦（コザ）では３回４安打４失点（自責２）。前回の同２８日の楽天戦（倉敷）では４回無安打無失点と好投していた。「感覚的には良くなっている。いい部分は継続して」と話していた中で、悔しい結果に。「もどかしさを感じている。でも、結果を出さないと。次やり返せるように準備します」と前を向いた。