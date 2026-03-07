◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾14ー0チェコ（2026年3月7日 東京D）

24年プレミア12王者・台湾が“背水の陣”でチェコと激突。フェアチャイルドの満塁ホームランを含む打線大爆発の14得点で7回コールド勝利。チェコを撃破して今季初勝利を挙げた。試合後に美人台湾チアたちは歓喜のダンスを披露した。

台湾は6日に日本と対戦。大谷翔平（ドジャース）に満塁弾を浴びるなど0―13のコールド負けを喫して2連敗となった。

日本戦から一夜。デーゲームのため台湾チアたちも早朝から移動していた姿をSNSで投稿していた。

台湾チアの応援に応えるように台湾代表は初回から2点先制。2回にはフェアチャイルドの満塁ホームランで一気にリードを広げた。豪快な1発に台湾チアも歓喜して、会場の盛り上がりも最高潮になった。

その後も打線が大爆発。7回で14得点を奪って今大会初勝利を飾った。

投げては、先発ジュアンチェン・ジョンアオ、リン・ユーミン、リン・カイウェイ、ツェン・チュンイェイと完封リレーで今大会初勝利に貢献した。

試合後には美人台湾チアたちは歓喜のダンスを披露した。