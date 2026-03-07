¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥Ñ¡¼¥·¡¼¡×Àîº¬Ï©¤Ø¤è¤¦¤³¤½!!¡¡ÂçÅ´¤Ç¤¤¤è¤¤¤è±¿¹Ô¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¡Ë
ÀÅ²¬¸©¤ÎÂç°æÀîïÄÆ»¡ÊÂçÅ´¡Ë¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¾Ò²ð¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥Ñ¡¼¥·¡¼¡×¡£¸¶ºî¤Ç¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö£¶¡×¡Ê¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡Ö£±¡×¡Ë¡£ÎÐ¿§¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¡¢ÂçÅ´¤Ç±èÀþ¤Ë¹¤¬¤ëÀîº¬ÃãÈª¤Î¿·ÎÐ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç±Ç¤¨¤ë¡£2026Ç¯£³·î£·Æü¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿£³·î£µÆü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÄÃÕ±à»ù¡¢ÊÝ°é±à»ù¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
Àîº¬Ï©¤òÁö¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡¢2026Ç¯¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖDAY OUT WITH THOMAS¡×¡£¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÎµÙÆü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¬ÉáÃÊ³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç²Í¶õ¤ÎÅç¡¦¥½¥É¡¼Åç¤«¤éµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤À¡£
ËÜÊª¤ÎSL¤òÁö¤é¤»¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÎµÙÆü¡¢Êª¸ìÈ¯¾Í¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿ÂçÅ´¤È¡¢ÈÇ¸¢¤ò»ý¤Ä¥½¥Ë¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬¥¿¥Ã¥°¡£2014Ç¯¤Î½é²ó¤«¤é¡¢£±Ç¯¤ÎµÙ¤ß¤â¤Ê¤¯¤º¤Ã¤È·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÄSL¤Ï2025Ç¯¤Þ¤Ç¥È¡¼¥Þ¥¹¤¬¸É·³Ê³Æ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢13Ç¯ÌÜ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤¬¥Ñ¡¼¥·¡¼¡£µ¡´Ø¼Ö¤Ê¤Î¤ÇÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ê¡©¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¡¢»þ¤ËÂ¾¤Îµ¡´Ø¼Ö¤«¤é¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î°ìÈÖ¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤¤¤¦°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤ÎSL¤À¡£
ÂçÅ´¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¤ËÂ³¤¯µ¡´Ø¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¼Ô¡¦¥Ñ¡¼¥·¡¼¤ËÇò±©¤ÎÌð¡£³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ËÀîº¬Ï©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¿·¶âÃ«±Ø¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò½Ð¸Ë¤·¤¿¥Ñ¡¼¥·¡¼¤¬à¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹á¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢Å¾¼ÖÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤°¤ë¤ê°ì¼þ¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¹½ÆâÁö¹Ô¤·¤Æ£´Î¾ÊÔÀ®¤ÎµÒ¼Ö¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Àîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ¤Þ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È²»¤Èµ¥Å«¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é£±±ýÉü²÷Áö¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÅ´¤ÎÄ»ÄÍÎ¼¼ÒÄ¹¤¬¥½¥É¡¼Åç¤ÎÅ´Æ»¶ÉÄ¹¡¢¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢Îó¼Ö¤Ë½ÐÈ¯¹ç¿Þ¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¤ÇÎó¼Ö¤ËÅº¾è¡£¿·¶âÃ«µ¢Ãå¸å¤Î¶¦Æ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ°Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¸¶Â§¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊGW¡Ë¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£2026Ç¯¤ÏÇ°´ê¤Î£²Î¾ÂÎÀ©¤ÇÄÌÇ¯±¿¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¹õ¤¤SL¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¡¦µì¹ñÅ´¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥È¥ì»ÅÍÍ¤ÎEL¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ëàÂçÅ´ÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥óá¤Ë¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥½¥É¡¼Åç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÛÄê¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯Éüµ¢Í½Äê¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÎÂçÅ´¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¢¥Ö¥ë¥È¥ìEL¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö£²µ¡°ì½ï¤Ë¡×¤ÈÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä»ÄÍ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö£¶·î¤ÈÇ¯Ëö¤Î12·î¤´¤í¤Ë²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡Êc¡ËGullane (Thomas) Limited.
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸