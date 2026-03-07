今のままで大丈夫？家具やレイアウトを見直して「在宅避難」の安全性を高めよう！#知り続ける
災害はいつ、どこで起こるか分かりません。家屋倒壊の危険がなく、住んでいるエリアの津波や土砂災害のリスクが低ければ、家で避災生活を送る「在宅避難」の可能性が高いです。家具やレイアウトを見直して安全性を高めましょう。
教えてくれたのは▷奥村奈津美さん
東日本大震災を仙台のアナウンサーとして経験。防災士などの資格を持ち、防災アナウンサーとして全国の被災地を訪れ、取材、支援ボランティアに力を入れている。著書は『大切な家族を守る「おうち防災」』（辰巳出版）。
■【リビング】インテリアはしっかり固定する
リビングにあるつり下げ式の照明や、壁に掛けた写真、時計も大きな揺れで外れて飛んでくるおそれが。照明や家具は揺れても動かない工夫を。
■テレビ
対策⇒揺れで倒れないように台にしっかり固定する
テレビが倒れないような工夫を。家のテレビに合う固定器具を探し、台にしっかり固定しておくこと。
■本棚
対策⇒扉つき本棚にするなど本が飛び出ない工夫を
本が飛び出て下敷きになってしまうことも。本棚を固定し、本が飛び出ないように扉つきにするなどの対策を。
■照明
対策⇒天井につけるタイプで電球は割れにくいものに
照明は天井に直接つけるタイプが安心。つり下げ式なら、当たっても痛くない和紙やシリコーン素材などに。
■たんす
対策⇒出入り口を塞がない場所にしっかり固定
たんすは出入り口を塞がない場所に移動して、倒れないようにしっかり固定。重いものは下段、軽いものは上段へ。
■【キッチン】凶器になるものを動かないように固定する
包丁、電子レンジ、鍋など、キッチンには凶器になるものがたくさんあります。揺れで飛び出さないよう、棚の中に入れたり固定したりしましょう。
■家電や調理器具
対策⇒重い家電も油断せず固定器具で対策を
大地震では電子レンジが飛んだり、冷蔵庫などの重い家電も倒れます。固定器具を使って転倒防止対策を。
■食器棚
対策⇒食器が飛び出ないよう扉にはストッパーを
棚が倒れ、中の食器が飛び出る危険も。重いものは下、軽いものは上に収納して、扉にはストッパーを。
■【寝室・子ども部屋】ベッドやドアの近くに家具を置かない
ベッドの近くやドアを塞ぐ場所に家具を置かないようにしましょう。家具はなるべく低いものを選んで固定。ベッドは窓際や照明の真下を避けて。
■窓
対策⇒飛散防止フィルムを貼って予防を
窓ガラスは地震の揺れや何かが倒れて割れる可能性も。窓ガラスや棚のガラス扉などには飛散防止フィルムを。
■【玄関】収納は扉つきにし非常用袋もここに置く
スムーズに避難ができるように、収納は中身が飛び出さない扉つきに。非常用袋は避難するときに持ち出しやすい玄関にしまっておくのがベスト。
自宅の家具が、防災を意識した配置になっていないことに気がつきました。まずは、各部屋から出口となる玄関や掃き出し窓までの避難経路を確保するため、ドア付近にある家具を移動しようと思います！
イラスト／山中玲奈 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子