開催：2026.3.7

会場：東京ドーム

結果：[チェコ] 0 - 14 [チャイニーズ・タイペイ]

WBCの試合が7日に行われ、東京ドームでチェコとチャイニーズ・タイペイが対戦した。

チェコの先発投手はＪ・ノバク、対するチャイニーズ・タイペイの先発投手はジュアンチェン・ジョンアオで試合は開始した。

1回表、さらにキャッチャーが悪送球でチャイニーズ・タイペイ得点 CZE 0-1 TPE、4番 ジャン・ユーチェン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでチャイニーズ・タイペイ得点 CZE 0-2 TPE

2回表、3番 Ｓ・フェアチャイルド 初球を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでチャイニーズ・タイペイ得点 CZE 0-6 TPE

4回表、4番 ジャン・ユーチェン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでチャイニーズ・タイペイ得点 CZE 0-8 TPE

5回表、9番 チェン・チェンウェイ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでチャイニーズ・タイペイ得点 CZE 0-9 TPE

6回表、4番 ジャン・ユーチェン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでチャイニーズ・タイペイ得点 CZE 0-10 TPE、8番 ジャン・クンユー カウント3-1から押し出しの四球でチャイニーズ・タイペイ得点 CZE 0-11 TPE、9番 チェン・チェンウェイ 5球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでチャイニーズ・タイペイ得点 CZE 0-13 TPE、1番 チェン・ツェンチー 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでチャイニーズ・タイペイ得点 CZE 0-14 TPE

試合は0対14でチャイニーズ・タイペイの勝利となった。

この試合の勝ち投手はチャイニーズ・タイペイのジュアンチェン・ジョンアオで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はチェコのＪ・ノバクで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-07 14:46:17 更新