よく見ると意外な一面を見せる動物園の動物たち。その姿を写真作品に収めた「ZOO ZOO ZOO～近藤秀樹 写真展～」が、キチジョウジギャラリーにて5月19日（火）から開催される。

近藤氏が20年間取り組んできたという動物をテーマにした作品34点を展示。動物を主題としながら、動物愛護や環境保護といった視点から、人と生き物との共存を問いかける内容となっている。

会場

キチジョウジギャラリー

開催期間

2026年5月19日（火）～5月24日（日）



開催時間

11時00分～19時00分（最終日は18時00分まで）



作者プロフィール

映画の世界に憧れ大学卒業後は映像制作会社にアシスタントディレクターとして入社。

主に企業VPやCM等、多数の作品にスタッフとして参加。

しかしディレクターへの昇進を目前に退社し単身カナダに渡る。

1年間の旅生活の後、一度の帰国を経てカナダからアラスカへのカヤックの旅を敢行。

旅路での写真撮影は記憶を記録することにとどまらず思いを伝える手段となっていった。そして、想像を沸き起こすことができる写真の力に動画にはない魅力を感じフォトグラファーへの転身を決意。

動物、風景、ストリートを被写体として一瞬の中のドラマを切り取る写真を撮り続けている。

フリーランスの商業カメラマンとしても活動中。