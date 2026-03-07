

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から6日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5255> モンラボ 東Ｇ -16.54 2/27 本決算 －

<436A> サイバＳＯＬ 東Ｇ -10.26 2/27 3Q 28.27

<4707> キタック 東Ｓ -8.59 2/27 1Q -41.10

<4666> パーク２４ 東Ｐ -8.46 2/27 1Q -0.56

<2593> 伊藤園 東Ｐ -3.44 3/ 2 3Q -5.80



<7265> エイケン工業 東Ｓ -2.47 3/ 3 1Q -53.08

<7590> タカショー 東Ｓ -2.03 3/ 5 本決算 -27.48

<7865> ピープル 東Ｓ -1.88 3/ 2 本決算 －

<4750> ダイサン 東Ｓ -1.85 3/ 3 3Q -6.38

<3031> ラクーンＨＤ 東Ｐ -1.37 2/27 3Q -20.14



<1928> 積水ハウス 東Ｐ -0.92 3/ 5 本決算 -4.21

<8057> 内田洋 東Ｐ -0.73 3/ 4 上期 48.89

<3329> 東和フード 東Ｓ -0.19 2/27 3Q 2.84



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

