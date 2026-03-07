◇第6回WBC1次ラウンドD組 ドミニカ共和国12─3ニカラグア（2026年3月6日 フロリダ州マイアミ）

1次ラウンドD組のドミニカ共和国は大会初戦、ニカラグア戦を迎え、打線が3発を含む12得点と爆発し逆転勝利で白星スタートを切った。「6番・DH」で先発出場したフニオール・カミネロ内野手（22＝レイズ）が同点の6回に決勝2ランを放ち、試合を決めた。

3─3で迎えた6回、先頭・マチャドが左翼線二塁打でチャンスメークすると、カミネロは相手3番手右腕・クルーズの高めに来たカットボールを捉え、中堅右に勝ち越し2ランを突き刺した。

カミネロはメジャー3年目の昨季、レイズで45発をマーク。自身初の球宴にも選出され、本塁打競争にも出場。ローリーに惜しくも敗れたが準優勝した若きスラッガーだ。

試合後、本塁打について「ベースを回っているときは本当にうれしかった。夢がかなった瞬間だった。とても素晴らしい気持ちだった。ベースを回っているときは観客の歓声もあまり聞こえなかった。少し遮断された感じでね。ダッグアウトに戻ったとき、少し涙も出た」と感極まったとうれしそうに語った。

そして「ドミニカ共和国を代表できることは、私にとって大きな達成だ。特別なことだ。まず神に感謝している。まだ若いが、ここまでのキャリアはとても素晴らしいもの。私はそのためにずっと努力してきた」としみじみ。打席に入る前にプホルス監督から「しっかり考えて打席に入れ」と言われたそうで、その助言もあり「あのホームランを打つことができた」と感謝した。

まだ、22歳と若くワールドシリーズ出場の経験こそないものの「比較は難しいが、ここで経験していることは本当に特別だ」と国を背負ってプレーすることは唯一無二の機会と語った。