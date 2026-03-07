中野区に立つ屋外スペースのある家 驚きの建築費に田中「もうちょっといくかなと思った」『となりのスゴイ家』8日放送
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が8日放送される。この回では「ニューヨーク帰りの夫婦が建てた快適さにこだわった友人がワイワイ集える家」が登場する。
【スゴイ家】広い！中野区にある建物で8日放送『となりのスゴイ家』＝東京・中野区宅の屋上テラス
田中と遼河が向かったのは、東京都中野区。入ってすぐ階段がある。上に行くほど幅が狭くなり、遠近法で広く見せる工夫をしている。
2階のLDKは22.9帖。勾配天井もあって開放感があり、ホームパーティーにうってつけの空間だ。
リビングのソファは作り付け。何人も座れる仕様だ。プロジェクターをつけ、壁の大画面で映画を楽しんでいるという。
ダイニング付近には大きな窓が。ギターを弾くなど腰掛けて使える。空間にさりげなく立つ木の柱はしっかりと建物を支えている。
キッチンは広めになっており、人工大理石の天板となったカウンタースペースをそなえている。大型のガスオーブンもあり、菓子やチキンを焼いているという。
家電はパントリーに収納。階段を下がると、リビングにつながり、回遊動線となっている。
LDKからつながる屋外スペースは庭代わりとして広めに設計。夏は子どもたちがプールで楽しめる。
階段を上がると、テラスも。バーベキューも楽しめる。
友人が集うことが多い中、プライベート空間は1階に。11帖の寝室、5.5帖の子ども部屋、浴室はシンプルなユニットバスでコストを抑えた。
気になる建築費は5100万円。2人は「おー」と驚きの声を上げ、田中は「もうちょっといくかなと思った」と話した。
番組では「200軒以上の設計を手掛けた建築士の経験をフル活用！高見えコストカットの家」も放送される。
【スゴイ家】広い！中野区にある建物で8日放送『となりのスゴイ家』＝東京・中野区宅の屋上テラス
田中と遼河が向かったのは、東京都中野区。入ってすぐ階段がある。上に行くほど幅が狭くなり、遠近法で広く見せる工夫をしている。
リビングのソファは作り付け。何人も座れる仕様だ。プロジェクターをつけ、壁の大画面で映画を楽しんでいるという。
ダイニング付近には大きな窓が。ギターを弾くなど腰掛けて使える。空間にさりげなく立つ木の柱はしっかりと建物を支えている。
キッチンは広めになっており、人工大理石の天板となったカウンタースペースをそなえている。大型のガスオーブンもあり、菓子やチキンを焼いているという。
家電はパントリーに収納。階段を下がると、リビングにつながり、回遊動線となっている。
LDKからつながる屋外スペースは庭代わりとして広めに設計。夏は子どもたちがプールで楽しめる。
階段を上がると、テラスも。バーベキューも楽しめる。
友人が集うことが多い中、プライベート空間は1階に。11帖の寝室、5.5帖の子ども部屋、浴室はシンプルなユニットバスでコストを抑えた。
気になる建築費は5100万円。2人は「おー」と驚きの声を上げ、田中は「もうちょっといくかなと思った」と話した。
番組では「200軒以上の設計を手掛けた建築士の経験をフル活用！高見えコストカットの家」も放送される。