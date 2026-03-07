“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、テレビ生出演に驚き「何で出てくれたんですか？」 帰国後“2日に1回”食べているもの明かす
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が7日、TBSテレビ『王様のブランチ』に出演した。
【写真】テレビ生出演した“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一
首からメダルを提げて登場したりくりゅうペアをスタジオは拍手で出迎え、MCの藤森慎吾らが花束を手渡した。2人の出演にお笑いトリオ・パンサーの向井慧は「何で『ブランチ』出てくれたんですか？すごくないですか？」と驚き。番組を知っていたと言う三浦は「楽しみにしてました」と笑顔で答えた。
三浦は、カナダを拠点にしており、日本食があまり食べられないと言い、帰国して「2日に1回くらいお寿司食べてます」と話した。木原も「お寿司ばっかり食べてます」と続け、2人の和やかな雰囲気にスタジオはほっこりした様子だった。
