デイキャンも楽しくなるお手軽薪ストーブ。付属品も超充実だから初心者にもピッタリでした
キャンプで薪ストーブを使ってみたいけど、準備が面倒そう……。そんなイメージを覆してくれたのが、一体型の中型薪ストーブ「MAKIng Stove」でした。
周辺グッズも多数付属し、組み立てはほぼ不要。天面や煙突上部を調理スペースとして使えるので初心者でも簡単に使えるのがポイント。
実際にソロデイキャンプで試させてもらいましたが手軽さは抜群でした。春を迎えるにあたってアウトドアニーズも高まるので、ぜひ参考にしてみてください。
組み立ては煙突を付けるだけ
こちらが今回試した「Making Stobe」。金属製なのでずっしりとはしていますが1人でも気軽に持ち運べるサイズ感。自転車やバイクでの運搬は難しいものの、車ならソロキャンにちょうどいい大きさですね。
本体は一体型のため現地での組み立ては煙突のみ。収納サイズが小さくならないというデメリットもありますが、筆者的には準備の手間が少ないというメリットが上回りました。
このあたりは好みもあるので一長一短ですね。
庫内は奥行きは30cmほど。大きい薪だとドアが閉まらないのでご注意を。
足はコの字型で独立脚タイプよりどっしりと安定。調理をすることを考えると理に叶った設計ですね。
煙突効果で着火もスムーズ
種火が起こると煙突効果（上昇気流）で空気循環が進んですぐに立派な炎になってくれました。エアフローも工夫されているそうで、想像より早く火力が安定しましたよ。
コンロ2口で同時調理もしやすい
コンロ機能は煙突上部と天板で2口同時に利用可能。
オプションのグリルプレートを使えば直接BBQだって楽しめます。ソロ〜デュオぐらいの少人数アウトドアであれば、熱源もこれ1台に集約できるかと。
必須道具が一式揃うのが助かる
似たサイズ感や機能を持つ薪ストーブもたくさんありますが、本製品は付属品が充実しているのも差別ポイント。
写真の防炎シート・耐熱グローブ・火かき棒・のこぎり・火バサミ・手斧といった、キャンプや焚き火に必須アイテムが標準装備なので、初心者にはコスパも含めて嬉しい内容です。
写真の延長用煙突も付属するので、ストーブOKなテント用にもオススメ。
今からおトクなセール価格で4月末ごろに到着予定とのこと。ストーブと聞くと冬のイメージですが、キャンプには季節を問わず炎は必要なので薪ストーブデビューやサブ熱源用にいかが？
