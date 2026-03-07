Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャンプで薪ストーブを使ってみたいけど、準備が面倒そう……。そんなイメージを覆してくれたのが、一体型の中型薪ストーブ「MAKIng Stove」でした。

周辺グッズも多数付属し、組み立てはほぼ不要。天面や煙突上部を調理スペースとして使えるので初心者でも簡単に使えるのがポイント。

実際にソロデイキャンプで試させてもらいましたが手軽さは抜群でした。春を迎えるにあたってアウトドアニーズも高まるので、ぜひ参考にしてみてください。

調理もしっかりできる「中型薪ストーブ」MAKIng STOVE 27,860円 【CoSTORY割 30%OFF】 詳細をチェック

組み立ては煙突を付けるだけ

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが今回試した「Making Stobe」。金属製なのでずっしりとはしていますが1人でも気軽に持ち運べるサイズ感。自転車やバイクでの運搬は難しいものの、車ならソロキャンにちょうどいい大きさですね。

Photo: Haruki Matsumoto

本体は一体型のため現地での組み立ては煙突のみ。収納サイズが小さくならないというデメリットもありますが、筆者的には準備の手間が少ないというメリットが上回りました。

このあたりは好みもあるので一長一短ですね。

Photo: Haruki Matsumoto

庫内は奥行きは30cmほど。大きい薪だとドアが閉まらないのでご注意を。

Photo: Haruki Matsumoto

足はコの字型で独立脚タイプよりどっしりと安定。調理をすることを考えると理に叶った設計ですね。

煙突効果で着火もスムーズ

Photo: Haruki Matsumoto

種火が起こると煙突効果（上昇気流）で空気循環が進んですぐに立派な炎になってくれました。エアフローも工夫されているそうで、想像より早く火力が安定しましたよ。

コンロ2口で同時調理もしやすい

Photo: Haruki Matsumoto

コンロ機能は煙突上部と天板で2口同時に利用可能。

Image: 合同会社雲鶴堂

オプションのグリルプレートを使えば直接BBQだって楽しめます。ソロ〜デュオぐらいの少人数アウトドアであれば、熱源もこれ1台に集約できるかと。

必須道具が一式揃うのが助かる

Photo: Haruki Matsumoto

似たサイズ感や機能を持つ薪ストーブもたくさんありますが、本製品は付属品が充実しているのも差別ポイント。

写真の防炎シート・耐熱グローブ・火かき棒・のこぎり・火バサミ・手斧といった、キャンプや焚き火に必須アイテムが標準装備なので、初心者にはコスパも含めて嬉しい内容です。

Image: 合同会社雲鶴堂

写真の延長用煙突も付属するので、ストーブOKなテント用にもオススメ。

今からおトクなセール価格で4月末ごろに到着予定とのこと。ストーブと聞くと冬のイメージですが、キャンプには季節を問わず炎は必要なので薪ストーブデビューやサブ熱源用にいかが？

Source: CoSTORY PreOrder

本記事制作にあたり合同会社雲鶴堂より製品貸与を受けております。