»³ÆâØª²ð¡¡¥¿¥¤¤ÎÊ¸²½¤Ë´¶ÌÃ¡ÖËÍ¤â±é²Î¡¢²ÎÍØ¶Ê¤òÊ¸²½¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î»³ÆâØª²ð¡Ê£´£²¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¡Ö£Ò£é£ö£å£ò¡¡£Ù£á£í£á£õ£ã£è£é¡¡£Ë£å£é£ó£õ£ë£å¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë½Ð±é¡£³«ºÅÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç»£±Æ¡£¥Á¥ã¥ª¥×¥é¥äÀî¤òË¬¤ì¡ÖÆüËÜ¤ÎÀî¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âÆüËÜ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤ØÀ¤³¦¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ò¹þ¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¤Î¥í¥±¤ÏÂçËþÂ¡£¡Ö»û±¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¿§ºÌ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó·ÏÅý¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿å¾å¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ñ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éº£¤À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤â±é²Î¡¢²ÎÍØ¶Ê¤òÊ¸²½¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£²£µÇ¯»ÍÈ¾À¤µª²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤Î´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¤¢¤²¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤Ï¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡£¡Ö¡Ø¤¨¤¨ÃË¤ä¤Ê¡Ù¡Ø²¿¤«¿©¤¤¤Ë¹Ô¤³¤«¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£¡ÖÅ·Æ¸¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¥¢¥¸¥¢¥óÎÁÍý¤Ë¤ªÏ¢¤ì¤·¤¿¤¤¡£²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ëÇ¯º¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£