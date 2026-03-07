「ピンク似合わない」って諦めないで！【しまむら】40・50代が真似したい「差し色コーデ」

コーデに甘い雰囲気をプラスできるピンクを、大人女性が上手に取り入れるコツは？ 差し色を使ったコーディネートに迷ったら、おしゃれさんの着こなしを参考にしてみて。今回はセンス◎なママコーデを提案する@aiii__13kさんによる、ピンクを取り入れた「差し色コーデ」をご紹介します。40・50代が真似しやすい絶妙バランスは必見かも。

ブラックコーデに差し色ピンクで大人顔

くすみ感のあるピンクトップスを差し色に使ったコーデ。ブラックコーデに取り入れることで甘さが程よく抑えられ、ピンクを大人仕様に格上げします。モードに寄せつつ各アイテムにギャザーやドット柄などフェミニンな雰囲気を上手に取り入れることで、辛口すぎない絶妙なバランスに。顔まわりにピンクがあると血色アップが狙えるのも嬉しいポイントです。

ビビッドピンクはデニム合わせでこなれ感アップ

一見扱いが難しそうな、鮮やかなピンクのナロースカートを主役にしたコーデ。デニムのようなカジュアルな素材感のアイテムを合わせて、頑張りすぎない抜け感を作ります。甘さを抑えつつ華やぎを残すバランスが、大人世代にはちょうどいいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M