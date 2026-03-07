６日に東京ドームで行われたＷＢＣ１次ラウンドで日本に敗れた台湾。主将のビジュアルに注目が集まった。

チェン・ジェシェンだ。チェンは２０２４年プレミア１２優勝の原動力となり大会ＭＶＰに輝いた実力派だ。

５日のオーストラリア戦で死球を受け、左手人さし指を骨折する悲劇に見舞われた。６日の日本戦ではスタメンから外れたが、ベンチから応援する様子が、Ｎｅｔｆｌｉｘの中継に何度も映し出された。

目鼻立ちくっきりとした男前のルックス。ネット上では「タイペイのキャプテン？めちゃくちゃイケメンなんだが」「チェン・ジェシェンやっぱイケメンやな」「イケメンすぎるんよな」「顔強すぎ」「台湾のキャプテンが１番好きです」「顔がいい」「台湾のキャプテンばりイケメンやん」「めちゃくちゃ男前でかっこいいな」「台湾のキャプテンどえらいイケメン」「男前すぎ」「とんでもなくかっこよくて」「台湾キャプテンがモデルすぎる」「アイドルか俳優かと」「台湾のキャプテン今日初めて見たけど俳優みたいでびっくりした」とくぎ付け。

また「台湾の友人たち、ＷＢＣの台湾のキャプテンがあんなにかっこいいことを事前に誰も教えてくれなかったのは罪である」「母がずっと台湾のキャプテンにメロついてて無理だったｗ」と興奮が止まらなかった。