◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節 千葉２―１柏（７日・フクアリ）

Ｊ１千葉と柏はＪ１の舞台で１７年ぶりの「千葉ダービー」を戦った。

両者の公式戦での対戦は２０１９年以来７年ぶり。その年は柏が２戦２勝を果たしている。今季の開幕前に行われた「ちばぎんカップ」では柏が２―１で勝利し、２５本のシュートを打って千葉を圧倒した。

開始から主導権を握ったのは柏。前半１４分、相手陣内のスローインからパスをつなぐと、山内がＧＫと１対１の状況から左足で枠内にシュートを放った。２３分には小泉ペナルティエリア内でフリーになった左足を振り抜いた。さらに３３分にはグラウンダーのクロスにフリーで垣田が飛び込んだ。多くの決定機を作った柏だが、いずれもネットを揺らすことはできず。

すると、先制したのは千葉。後半３分、ペナルティエリア外から津久井が右足を振り抜きゴール左に決めた。さらに後半１６分、コーナーキックのこぼれ球を石川が詰め追加点を奪った。２点のビハインドを背負った柏は４枚替えで勢いをつけ、後半４３分に久保のゴールで１点を返すも２点目、３点目までは届かなかった。

これで千葉は百年構想リーグ初白星。Ｊ１の舞台でＪ１復帰最長ブランクとなる５９４９日ぶりの勝利を果たした。敗れた柏は暫定でＪ１東地区の最下位に転落した。