サッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が7日、自身のインスタグラムを更新。テレビ東京のロケ中に右膝外側半月板損傷のけがを負ったことを受け、手術を終えたことを報告した。

前園氏は病室での写真をアップし、「昨日、無事に手術が終わりました」と報告。「今年はW杯があります。しっかりとリハビリをして、1日でも早く仕事に復帰できるように頑張ります」と前向きにつづった。

テレ東は6日、前園氏が2月28日に参加した同局の番組「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に転倒し、右膝外側半月板損傷の大けがを負ったと発表した。

同局は「事故は番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです。こうした状況下で番組制作サイドの意向を汲み取っていただいた前園さんが、ゲーム内容を確認した際に、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷してしまいました」と経緯を報告。「前園さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、前園さんをはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。