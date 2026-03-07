「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）

侍ジャパンは７回コールドで連覇へ圧勝スタートを切った。大谷翔平選手が先制＆決勝のグランドスラムを含む３安打５打点の大暴れ。試合終了直後、殊勲のヒーローを巡ってほっこりシーンが繰り出された。

ゲームセット後、全員がハイタッチをかわすと、一塁線に整列するため大谷と鈴木が一緒に歩いた。２人で何やら指さし合いながら笑みを浮かべ、ライン上に到着すると、近藤が満面の笑みを浮かべて大谷を押し出す形になった。

だが大谷は必死にこらえ、鈴木が隣で「行けって！」とつぶやきながら再び大谷の背中を押した。それでも頑として前に出ようとせず、大谷が隣にいた山本を押し出す形に。先発し２回２／３を無安打無失点と役割を果たしたワールドシリーズＭＶＰ右腕はすっと列の前に出て帽子を取り、歓声に応えた。

これには他の選手も爆笑。その後、大谷は山本でグータッチをかわし、一声かけた。この光景に「結局大谷に押し付けられる山本」「いつも大谷選手の犠牲になるのは由伸やな（爆笑）おもろすぎる」「結局山本」「パイセン達面倒だからサッと行った系の子ライオンですね」「山本由伸が全員の逃げ場になってるの草」「由伸また犠牲者かよｗ」とファンも大注目していた。