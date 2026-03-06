3月8日は国際女性デー！逆境に挑むタフな女性主人公の新作ドラマを独占日本初放送

アクションチャンネルでは、3月8日の「国際女性デー」にちなみ、逆境に立ち向かい、しなやかで強い女性が活躍する新作ドラマ3タイトルを、3月より独占日本初放送。日本初上陸のクライムドラマ『警視カサンドル〜湖畔の事件簿〜』シーズン5、『プロファイリング パリ犯罪捜査課』シーズン8、ついに完結『イコライザー』など世界的人気作が大集結！

国際女性デーとは

1904年、アメリカで婦人参政権を求めるデモが起源となり、1975年に国連によって3月8日が「国際女性デー」として制定された。以来、毎年3月8日は、世界各国で重要な役割を果たしてきた女性たちを称えるとともに、女性の生き方について考える日となっている。そして、今年の国際女性デーのテーマは「権利、正義、行動。すべての女性と少女のために」。アクションチャンネルでは、「国際女性デー特別企画」と題し、さまざまな境遇の中で力強く生きる女性たちから勇気をもらえる作品を放送する。

『警視カサンドル〜湖畔の事件簿〜』シーズン5（全4話）＜独占日本初＞

字幕版：3月14日（土）14：00スタート、全4話一挙放送

フランスで2015年から続く、大人気“絶景”クライムドラマ。主人公は、パリ警視庁から美しい自然の街、アヌシー署に異動した敏腕女性警視カサンドル。不屈の精神を武器に、カサンドルと捜査チームが新たな事件に挑む最新シーズンを独占日本初放送。

『プロファイリング パリ犯罪捜査課』シーズン8（全10話）＜独占日本初＞

字幕版：3月21日（土）14：00スタート、全10話一挙放送

独自の心理分析で難事件に挑む犯罪学専門の女性プロファイラーと、パリ司法警察の捜査チームが難事件を解決！ 世界100以上の地域に販売され、2014年にはフランスで最も視聴されたナンバーワンクライムドラマの最新シーズンが独占日本初放送される。

『イコライザー』シーズン5（全18話）＜独占日本初＞

二カ国語版：3月6日（金）22：00スタート、全10話一挙放送

デンゼル・ワシントン主演の映画『イコライザー』シリーズを、女性キャラクターを主人公にしてドラマ化した人気シリーズ。元CIAの最強シングルマザーが弱きを助け強きを挫く。よりどころのない人々を助ける“イコライザー”ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘能力を駆使して悪党たちを成敗していくクライム・アクションがいよいよ完結を迎える。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.