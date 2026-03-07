◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 15-5 ブラジル(日本時間7日、ダイキン・パーク)

メジャーの地ではMVP争いを繰り広げたヤンキースのアーロン・ジャッジ選手とマリナーズのカル・ローリー選手がアメリカ代表として初戦の勝利を共に喜びました。

メジャーでは度々ジャッジ選手とローリー選手が比較されてきました。

ジャッジ選手は今シーズンも打率.331、114打点、53本塁打と去年同様素晴らしい活躍を見せました。そんな圧倒的存在感のあるジャッジ選手を警戒するチームも多く、今シーズンは37個の申告敬遠とア・リーグで歴代最多の敬遠数となりました。勝負を避けられる中でも成績を残し続け最終的に打率.331は自身のキャリアでもっとも高く、初の首位打者を獲得しました。

ローリー選手はメジャー唯一の60本塁打の大台に乗り、球団記録、スイッチヒッター、捕手としてもメジャー新記録をマークし自身初となる本塁打王＆打点王に輝き、チームも24年ぶりの地区優勝に導きました。最終的にMVPはジャッジ選手が獲得しましたが、どちらがとってもおかしくない成績を残しました。

そしてWBCでともにアメリカ代表に選ばれた二人。ジャッジ選手が初回に先制ホームランを放つとベンチは大盛り上がり。もちろんローリー選手もその輪の中で喜びを分かち合い、ジャッジ選手と祝福のハイタッチをしました。