¡Úµð¿Í¡ÛÀô¸ýÍ§ÂÁ¡¡ÃÏ¸µ¸æË·»Ô¤Î¥·¥Æ¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÂç»È¤Ë½¢Ç¤¡Ö¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£·Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Êµþ¥»¥é¡ËÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ¸µ¡¦ÏÂ²Î»³¸©¸æË·»Ô¤Î¥·¥Æ¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÂç»È°Ñ¾ü¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤Ïºòµ¨¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£Á°Æü£¶Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤Ï£³²ó¤ËÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°ÑÇ¤¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ£³£µ¤Ï¡Ö¸÷±É¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà¸Î¶¿°¦á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö¸æË·»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¤´ü¤Ï£²Ç¯¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤¿È¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÆ±»Ô¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç»È½¢Ç¤¤òµÇ°¤·£±£°Æü¤«¤é£±£¹Æü¤Î´ü´Ö¡¢Æ±»ÔÌò½ê¤Î¥í¥Ó¡¼¤ËÀô¸ý¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£