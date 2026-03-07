中村倫也、水卜麻美アナとの夫婦生活 家庭での会話・家事分担は？
【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の中村倫也が、3月6日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。妻で日本テレビアナウンサーの水卜麻美との夫婦生活について明かした。
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット
この日のスタジオトークで中村は「基本僕が家にいる時は僕が作る。好きなんで、作るの」と家庭では自ら料理を積極的にしていると告白。これを受け、MCで落語家の笑福亭鶴瓶が「奥さん喜ぶやろ」と聞くと、中村は「だから胃袋を掴んだ形ですね」と言い「逆や！」とツッコまれていた。
また、中村は「本当に面白いですよ。ここにも出てほしいくらい面白いです。垣根越えまくりだけど」と水卜アナの人柄を絶賛。そして、家庭での会話について聞かれると「楽しいですね」と答え「相変わらず僕が基本ずっとふざけています。にこやかな家です」と話していた。中村は、2023年3月25日に水卜アナとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆中村倫也、水卜麻美アナとの結婚は「胃袋を掴んだ」
◆中村倫也、水卜麻美アナとの夫婦生活は「楽しいです」
