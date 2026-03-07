嵐の二宮和也（42）が7日までに自身のXを更新。「Netflix 2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）スペシャルサポーター」として迎えた6日の日本代表（侍ジャパン）の初戦台湾戦を振り返り、心境を明かした。

侍ジャパンは大谷翔平投手（ドジャース）の満塁弾など13−0（7回コールド）で台湾に大勝。「侍JAPAN見事な勝利でした。完璧なスタートを切ったと個人的に思ってます」と称賛した。

「ただ、一つ心残りは原さんと、、、、、、」とポツリ。「写真撮りたかった。アタクシの憧れの方、、、」と配信で共演した09年第2回WBC優勝監督の原辰徳氏と写真を撮り損ねたことを悔やんだ。

6日の試合前、試合後の配信では、同アンバサダーを務める渡辺謙とともに、元巨人監督の原氏、昨季限りで現役を引退した中田翔氏と登場し、軽快なトークを展開。源田壮亮内野手（西武）のマイクの不具合に気づき、自身のマイクを渡すなど機転を利かせる場面もあった。

最後は「いやいや！明日からもしっかりと進行&応援させて頂きます」と切り替えた。

フォロワーからは「まだチャンスはある！」「並び豪華でした」「残念」「かわいすぎる」「ほっこり」などの声が寄せられた。