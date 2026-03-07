¡Ú ß·ËÜ²Æµ±¡ÊFANTASTICS¡Ë¡Ûà¡Ø¤¤é¤¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤Îµ±¤Êý¡Ù¤Ï¡Ö¤Õ¤¡¤µ¡¼¡×¤°¤é¤¤¤Ç¤¹á¡¡1st¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÈ¯Çä
FANTASTICS from EXILE TRIBE¤Îß·ËÜ²Æµ±¤µ¤ó¤¬¡¢1st¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¤é¤¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤Îµ±¤Êý¡Ù´©¹ÔµÇ°¥×¥ì¥¹¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¸¸Åß¼Ë¤ÈLDH JAPAN¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Ëè·î1ºý¡¢9¤«·îÏ¢Â³¤ÇFANTASTICS¤Î½ñÀÒ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ÚGL-9¡ÁFANTASTICS BOOKS¡Á¡Û¤Ç¡¢¤½¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤¬¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä¹ª¤ß¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëß·ËÜ¤µ¤ó¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ß·ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¤é¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡ÖFANTASTICS ¤Î´é¡×¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤á¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿á¤È¡¢¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢àµÕ¤Ë´ð½à¤òºî¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯ºî¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ¶¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¸å¤ØÂ³¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤¤é¤¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤â¤·¼«¿È¤¬¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÇÇØ·Ê¤òÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èà¥¢¥Ë¥á¤È¤«¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡½¡×¤È¤«¤Î¡Ö¥´¥´¥´¥´¡¼¥Ã¡×¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Æµ±¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤Õ¤¡¤µ¡¼¡×¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÏÃÏ¸µ¡¢Ä¹Ìî¡¦¾¾ËÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾ËÜ¾ë¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ß·ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¥Û¥ó¥ÈÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤éÁÇ¤Î´é¤¬½Ð¤»¤¿¡£¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¤â¤¦¥«¥á¥é¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÏª½Ð¤â¹Í¤¨¤º¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎHIRO KIMURA¤µ¤ó¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Çà¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¤§¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤â±þ¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¹¤®¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ëà120ÅÀ¤Ç¤¹¡ª100ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
