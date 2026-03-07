医学の進歩に欠かせない解剖学や生理学、あるいは法医学や公衆衛生といった「基礎・社会医学」。しかし、2004年の制度改革以降、これらの分野は若手医師のキャリアから遠ざかる一方です。臨床研修の義務化により、病院の各診療科による早期勧誘が常態化し、日本の医学の礎が揺らいでいます。本記事では、奈良県立医科大学理事長・学長の細井裕司氏の著書『挑戦する人か、文句を言う人か』（日経BP）より、医学界が直面する「研究医不足」の真因と、その対策として動き出した大学による教育改革の最前線を解説します。

新医師臨床研修制度による「医師の青田買い」…「基礎医学・社会医学離れが進む

2011年12月、早稲田の学生が奈良医大で医師免許を獲得する機会が生まれた。早稲田大学との連携を生かして実現したのが「奈良県立医科大学・早稲田大学 基礎医学・社会医学系研究医養成コース」（以下、研究医養成コース）だ。

「研究医養成コース」では、早稲田大学で理工系学部に通う学生が奈良医大の2年次に編入し、医師免許の獲得と臨床研修を終えたあとに「基礎医学・社会医学」分野の研究者に進む。基礎医学とは、解剖学、生理学、生化学、病理学、細菌学、薬理学、免疫学などを指す。社会医学には、法医学、公衆衛生学といった分野がある。これらはいわば、医学の礎となる研究分野だ。

研究医養成コースが誕生した背景には、「基礎医学・社会医学離れ」という深刻な課題があった。

発端は2004年に開始された新医師臨床研修制度だ。2004年以前、基礎医学・社会医学の研究者を目指す人は、卒業後、すぐに基礎医学や社会医学の教室で研究に従事できた。しかし、新医師臨床研修制度が開始されると、卒業後の2年間は、内科、外科など臨床系の各診療科を回ることが義務化された。

そこで起きたのが、各診療科の先生による勧誘だ。企業社会でいう「青田買い」である。声をかけられた者はその多くが病院の診療科（臨床系）に進むことを選んだ。その一方で、基礎医学や社会医学の研究を選ぶ人が減少傾向にあった。

やがて研究医の減少に危機感をもった文部科学省は、2010年に「研究医養成コース」という特別枠を設け、設置した大学は学生の定員を増員できるという制度を開始した。特別枠設置の認可が下りるのは、複数の大学と連携して、研究医養成の拠点を形成し、一貫したカリキュラムを提供できる大学だ。当時、東京大学、京都大学、大阪大学など国立の8大学ほどが先行して研究医養成コースを設置していた。

研究医養成の定員を拡大するメリットは、大学の研究力（総合力）が高まることだ。私は早稲田大学との連携を生かして、研究医養成コースの認可が取れるのではないかと考えた。

そして当時、早稲田大学の教務部長を務めていた田中愛治先生（現総長）に、研究医養成コースの設置を提案した。田中先生は即座に賛同してくれた。そこで一緒に文部科学省への事前相談に臨むと、省の担当者からも前向きな反応が得られ、計画は着実に動き出すかに見えた。だが、思いもよらない2つの難関が待っていた。

早稲田大学内部からの反対

研究医養成コースの設置に向けて動いた我々に対し、立ちはだかった最初の壁は、早稲田大学内部からの反対だ。

教授の間から出された意見は「早稲田の理工系の人材を奈良医大に送り出せば、優秀な学生を失うことになるのではないか」という懸念だった。これに対し、私は「理工系の教育を受けた上で医師免許を取得した研究者の存在が、学術界全体にとっていかに大きな価値を持つか」を訴え続けた。

医学と工学、さらには社会科学の知見を兼ね備えた人材は、基礎医学や社会医学の発展に必ず大きな役割を果たす。そのような人材を輩出することは、早稲田大学にとっても「新たな価値創造」につながるはずだ。熱意を込めて説明を重ねた結果、反対されていた教授も理解を示され、遂に承認を得ることができた。

制度上の思わぬ壁

しかしこのあと、制度上の思わぬ壁が立ちはだかった。申請締め切りのわずか数日前、早稲田大学から一本の連絡が入った。文部科学省に最終確認したところ、「奈良医大と早稲田の2校だけでは研究医養成コースの認可が下りない」という。なんと連携校として少なくとも1つの医学部が入っていることが条件だったのだ。

この知らせを受けると、私は頭を抱えた。しかし、迷っている時間はない。私はすぐに動いた。同じ耳鼻咽喉科が専門で旧知の関係にあった関西医科大学の山下敏夫理事長・学長（当時）に電話をかけ、連携を依頼したのだ。締め切り直前の突然の依頼だったが、ありがたいことに山下先生の返答は驚くほど速かった。

「分かりました。協力しましょう」。即断即決の一言に、私は深く感謝した。即決いただけたのは、山下先生自身が理事長と学長を兼務されていたことも大きい。もし、経営トップの理事長と、学長が別の人物である場合、双方の許可を得なければならず、申請日に間に合わなかっただろう。

こうして、奈良県立医科大学・早稲田大学・関西医科大学という三者の連携による「研究医養成コース」の枠組みが整った。土壇場の協力で無事に申請でき、2011年12月、文部科学省から正式に認可を得るに至った。そして翌2012年4月、研究医養成コースはついにスタートを切ったのである。

医師免許と理工系の素養を併せ持つ人材の育成

現在、「奈良県立医科大学・早稲田大学 基礎医学・社会医学系研究医養成コース」は、教育プログラムとしてしっかりと根を下ろしている。先に簡単に仕組みを説明したが、改めて詳細を紹介しよう。

対象となるのは、早稲田の先進理工学部、創造理工学部、人間科学部から選抜された編入学生と、奈良医大の学部生から選抜された学生だ。

早稲田から編入後、5年間の教育課程を基本として、学生は奈良医大を卒業後、医師免許を取得する。その後、医師臨床研修を受け、臨床的素養を身に付けた上で、奈良医大または、関西医大、早稲田の大学院に進み、最終的には基礎医学や社会医学の分野で研究者として活躍するというキャリアプランだ（図表参照）。

［図表］研究医養成コースの仕組み

特徴的なのは、医師免許と理工系の素養を併せ持った「複合型人材」を育成する点である。分子生物学やゲノム研究といった基礎医学分野はもちろん、人工知能やデータサイエンスを活用した医療研究、公衆衛生政策や医療経済学といった社会医学の領域においても、新しい研究の芽がここから育つ可能性は大きい。

ちなみに、関西医大もその後、独自に「研究医養成コース」を開設したが、本学も連携大学に加わって、相互に協力し合う関係を築いている。

研究医養成の道のりは、決して一朝一夕で成果が現れるものではない。学生が医師として臨床研修を終え、大学院に進学し、独立した研究者として歩み始めるまでには10年以上の歳月がかかる。つまり、研究医養成コースは未来を見据えた長期的な投資であり、日本の医学界に持続的な力を供給する仕組みでもある。

奈良医大、早稲田、関西医大という枠を超えた連携が形を取り始めて十余年。基礎医学・社会医学の分野で新たに挑戦しようとする若者は、少しずつではあるが着実に増えている。

細井 裕司

奈良県立医科大学

理事長・学長