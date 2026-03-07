絵本でおなじみのウサギのキャラクター、ミッフィー（うさこちゃん）。誕生70周年を記念した展覧会が、福岡市・天神の福岡三越9階、三越ギャラリーで開かれている。絵本全32作の原画やスケッチなど約200点が初めて日本に集結。生みの親であるオランダの絵本作家、ディック・ブルーナ（1927〜2017）の軌跡とともに、世界中で普遍的に愛される理由をひもとく。

若き日にロンドンとパリで暮らしたブルーナは画家を夢見ていたが、愛する女性との生活のため家業の出版社の専属デザイナーとなる。ミッフィーが初登場するのはその4年後の1955年に出した2冊の絵本。以後、縦長だった絵本を正方形の判型にするなど独自のスタイルを磨いていく。オレンジがかった赤など6色を基本とする「ブルーナ・カラー」も考案。色紙を用いて配色を考える手法は、切り絵で有名な尊敬する画家マティスの影響という。

家族や友達との物語も大きな魅力。「私が描きたかったのは、ミッフィーも、どこにでもいる普通の子どもと同じということです」。作品の根底にブルーナの温かな愛情が流れている。

29日まで。一般・大学生1800円、高校生1300円、小中学生800円。

（川口安子）