ついに！ FC東京の19歳逸材が待望の初ゴール！ ロス五輪世代エース候補が鋭いカットインから強烈ショット！
FC東京は３月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で横浜F・マリノスとホームで対戦。MF佐藤龍之介がクラブでの初ゴールを挙げ、存在感を示した。
１−０とリードして迎えた16分だった。左サイドでボールを受けた佐藤は果敢に仕掛け、ペナルティエリア左へ進入。鋭いカットインから右足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール左に突き刺さった。
相手守備陣の対応をものともせずに叩き込んだ一撃。スタンドを沸かせる鮮烈なゴールとなった。
佐藤はロス五輪世代のエース候補として期待される逸材。FC東京のアカデミー出身で、昨季はファジアーノ岡山へ期限付き移籍し、実戦経験を積んだ。
今季、FC東京に復帰した若きアタッカーは、この一発が復帰後初ゴールにしてトップチームでの記念すべき公式戦初得点。大きな期待を背負う19歳が、確かなインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐藤龍之介がついにFC東京で初ゴール！
１−０とリードして迎えた16分だった。左サイドでボールを受けた佐藤は果敢に仕掛け、ペナルティエリア左へ進入。鋭いカットインから右足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール左に突き刺さった。
相手守備陣の対応をものともせずに叩き込んだ一撃。スタンドを沸かせる鮮烈なゴールとなった。
佐藤はロス五輪世代のエース候補として期待される逸材。FC東京のアカデミー出身で、昨季はファジアーノ岡山へ期限付き移籍し、実戦経験を積んだ。
今季、FC東京に復帰した若きアタッカーは、この一発が復帰後初ゴールにしてトップチームでの記念すべき公式戦初得点。大きな期待を背負う19歳が、確かなインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐藤龍之介がついにFC東京で初ゴール！