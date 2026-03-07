ついに！ FC東京の19歳逸材が待望の初ゴール！ ロス五輪世代エース候補が鋭いカットインから強烈ショット！

ついに！ FC東京の19歳逸材が待望の初ゴール！ ロス五輪世代エース候補が鋭いカットインから強烈ショット！