FC東京、開始32秒弾！ 佐藤恵允の絶妙スルーパス→長倉幹樹がワンタッチで流し込む！
FC東京は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で横浜F・マリノスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦している。
開始32秒にいきなりスコアボードを動かす。佐藤恵允の敵陣右サイドからの絶妙なスルーパスに反応した長倉幹樹が、ダイレクトシュートでゴールネットを揺らしてみせた。
26歳のアタッカーの今季初ゴールで、FC東京が最高のスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
