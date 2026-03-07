◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国１５―５ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

ＷＢＣ優勝候補本命の米国代表が、初陣となるブラジル戦で大勝を飾り、白星発進を決めた。打線は、２個の死球を含めた計１９四死球をもらって“大荒れ”な展開となり、１５得点を挙げた。米国主将Ａ・ジャッジ外野手は「３番・右翼」で先発出場し、ＷＢＣ初出場初打席となった初回に先制２ラン。試合後、会見したジャッジは「最高だよ。１回のことを思い出す。ボビー・ウィットが打席に立っていて、観客が『ＵＳＡ』とチャントしていた。ネクストで心臓がドキドキしていたよ。信じられない雰囲気だった。大会が進むにつれて、ああいう瞬間がもっとあるのを楽しみにしている。このチームは本当にワクワクしているし、チームのまとまりもかなり早くできてきている。あとはやるべきことをやるだけだ」と感慨を込めた。

両軍無得点の初回１死二塁。ジャッジは、相手先発は西武のボー・タカハシ投手と対戦し、カウント３―０から１２７キロのスライダーを完璧に捉え、飛距離４０５フィート（１２３・４メートル）の特大の一発を左中間スタンドに運んだ。衝撃のあたりに球場は騒然となった。

また、１点リードの２回１死満塁のチャンスでは１７歳高校生右腕コントレラスと対戦。バットをへし折られて、三ゴロ併殺打に打ち取られた。これにはジャッジも「印象的だよ。自分がその年齢でそんなことはできなかった、それは確かだね。本当に素晴らしい球だったし、マウンドでも落ち着きがあった。球速は１００マイルまで出ていたし、アメリカ代表という、テレビなどで見てきた選手たちと対戦しているわけだからね。あの場で自分をコントロールして、大きなピンチを切り抜けたのは本当に印象的だったし、球も良かった」と驚がくし、絶賛した。