◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ドミニカ共和国１２―３ニカラグア（６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ドミニカ共和国が、ニカラグアとの大会初戦に大勝し、白星発進を飾った。３―３で迎えた６回以降に打線が爆発し９得点を挙げて突き放した。

初陣を飾ったプホルス監督は「ベンチの選手にもチャンスが必要だし、彼らは準備ができている。特にこういう試合では、その機会を生かして交代を行うことができる。打線は素晴らしかった。ブルペンも期待通りの仕事をした。終盤は打線が本当に素晴らしい攻撃を見せてくれた」と一丸となっての勝利を喜んだ。

３―３で迎えた６回に先頭打者の主将マチャド（パドレス）が左翼線を破る二塁打で出塁。続くカミネロが外角高めの直球を、バックスクリーン右へライナーで打ち込む勝ち越し２ランを放った。メジャー３年目の昨季に４５発と急成長した２２歳。「彼はこういう場面に強い。真正面で向き合って、成長しようとしている。特にスイングなど、まだ改善できる細かな部分は多い。しかし２２歳であの数字を残している今は、手を加える必要はない。今やっていることを続ければいい」と同監督は、その才能を絶賛した。

「ワールドシリーズやプレーオフなど多くの舞台でプレーしたが、ドミニカ国内リーグの第６戦、第７戦ほど騒がしい場所はなかった。このＷＢＣでもそれを見ることになるだろう。ドミニカ人は野球を愛している。呼吸するように、食べるように、野球とともに生きている。それをこれからマイアミで見ることになる」。１位突破で勝ち上がれば決勝まで全戦を当地マイアミでプレーできるだけに“地元”ファンの後押しを受けて２度目の優勝へ突き進む。