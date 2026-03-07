◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ 14-0 チェコ(7日、東京ドーム)

チャイニーズ・タイペイが7回コールド勝利を収めました。

前日は日本に0-13で7回コールド負けを喫するなど、開幕2連敗＆無得点と苦しんでいたチャイニーズ・タイペイ。しかしこの日は打線が鬱憤を晴らす爆発を見せました。

初回、セーフティーバント2本でチャンスを作るとダブルスチールを敢行。ここで相手の悪送球の間に先制すると、4番のチャン・ユー選手もタイムリーを放ち、初回に2点を先行します。

続く2回は3番のスチュアート・フェアチャイルド選手がレフトスタンド中段に飛び込む満塁ホームラン。点差を一気に6点へと広げました。

4回にチャン・ユー選手の2点タイムリー、5回にも犠牲フライで得点を重ねると、6回はビッグイニング。打者9人の猛攻で一挙5得点を挙げました。

投げては投手陣がチェコ打線を4安打のみに抑える完封リレー。チャイニーズ・タイペイが14-0で大会規定によりコールド勝ちし、大会初勝利を挙げています。