[3.7 J1百年構想リーグ WEST第5節](ヨドコウ)

※15:00開始

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 23 中村航輔

DF 4 井上黎生人

DF 27 ディオン・クールズ

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 13 中島元彦

MF 14 横山夢樹

MF 18 石渡ネルソン

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 1 福井光輝

DF 3 田中隼人

DF 6 登里享平

DF 16 奥田勇斗

MF 5 喜田陽

MF 17 阪田澪哉

MF 19 本間至恩

MF 48 柴山昌也

FW 99 イェンギ・クシニ

監督

アーサー・パパス

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 14 パク・スンウク

DF 15 本多勇喜

DF 28 吉田豊

DF 51 住吉ジェラニレショーン

MF 10 マテウス・ブエノ

MF 23 千葉寛汰

MF 81 小塚和季

FW 7 カピシャーバ

FW 9 オ・セフン

FW 49 北川航也

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

MF 6 宇野禅斗

MF 17 弓場将輝

MF 21 松崎快

MF 47 嶋本悠大

MF 97 大畑凜生

FW 38 高橋利樹

FW 50 アルフレド・ステファンス

監督

吉田孝行