C大阪vs清水 スタメン発表
[3.7 J1百年構想リーグ WEST第5節](ヨドコウ)
※15:00開始
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 福井光輝
DF 3 田中隼人
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
MF 5 喜田陽
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 99 イェンギ・クシニ
監督
アーサー・パパス
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 14 パク・スンウク
DF 15 本多勇喜
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 23 千葉寛汰
MF 81 小塚和季
FW 7 カピシャーバ
FW 9 オ・セフン
FW 49 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
MF 6 宇野禅斗
MF 17 弓場将輝
MF 21 松崎快
MF 47 嶋本悠大
MF 97 大畑凜生
FW 38 高橋利樹
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
吉田孝行
