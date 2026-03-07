新潟vs高知 スタメン発表
[3.7 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](デンカS)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 22 新井泰貴
DF 25 藤原奏哉
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 28 島村拓弥
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
控え
GK 23 吉満大介
DF 34 藤原優大
DF 38 森昂大
MF 7 大西悠介
MF 13 落合陸
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 40 石山青空
MF 96 吉田陣平
FW 99 小野裕二
監督
船越優蔵
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 76 三門雄大
FW 9 新谷聖基
控え
GK 1 大野来生
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 11 三好麟大
FW 13 河田篤秀
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
