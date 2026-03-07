[3.7 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](デンカS)

※14:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 64 バウマン

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 22 新井泰貴

DF 25 藤原奏哉

DF 77 舩木翔

MF 8 白井永地

MF 28 島村拓弥

MF 30 奥村仁

MF 46 笠井佳祐

FW 18 若月大和

FW 55 マテウス・モラエス

控え

GK 23 吉満大介

DF 34 藤原優大

DF 38 森昂大

MF 7 大西悠介

MF 13 落合陸

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 40 石山青空

MF 96 吉田陣平

FW 99 小野裕二

監督

船越優蔵

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 17 猪瀬康介

DF 3 福宮弘乃介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 14 関野元弥

MF 16 上月翔聖

MF 73 田中稔也

MF 76 三門雄大

FW 9 新谷聖基

控え

GK 1 大野来生

DF 5 深川大輔

DF 23 松本大地

MF 7 金原朝陽

MF 11 三好麟大

FW 13 河田篤秀

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史