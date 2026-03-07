FC東京vs横浜FM スタメン発表
[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節](MUFG国立)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 5 長友佑都
DF 15 大森理生
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 1 田中颯
DF 4 木本恭生
DF 42 橋本健人
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 7 遠野大弥
MF 8 喜田拓也
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 18 オナイウ情滋
MF 28 山根陸
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 34 木村卓斗
MF 40 天野純
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 30 ユーリ・アラウージョ
監督
大島秀夫
