[3.7 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 19 マテウス・モラエス

DF 22 高田椋汰

MF 2 五十嵐聖己

MF 6 松井蓮之

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 42 石井隼太

FW 11 小林心

FW 27 岩渕弘人

控え

GK 29 松澤香輝

DF 3 奥山政幸

DF 44 井上詩音

MF 4 湯谷杏吏

MF 14 相良竜之介

MF 15 南創太

FW 7 荒木駿太

FW 20 中田有祐

FW 34 古屋歩夢

監督

森山佳郎

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 3 袴田裕太郎

DF 4 舘幸希

DF 13 下口稚葉

MF 6 武田将平

MF 15 藤井智也

MF 16 アルトゥール・シルバ

MF 20 石橋瀬凪

MF 37 鈴木雄斗

MF 77 石井久継

FW 34 山田寛人

控え

GK 31 真田幸太

DF 8 大野和成

DF 55 岡庭愁人

MF 5 松本大弥

MF 17 田村蒼生

MF 25 奥埜博亮

MF 86 加瀬直輝

FW 28 太田修介

FW 29 渡邊啓吾

監督

長澤徹