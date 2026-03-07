仙台vs湘南 スタメン発表
[3.7 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 22 高田椋汰
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 11 小林心
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 29 松澤香輝
DF 3 奥山政幸
DF 44 井上詩音
MF 4 湯谷杏吏
MF 14 相良竜之介
MF 15 南創太
FW 7 荒木駿太
FW 20 中田有祐
FW 34 古屋歩夢
監督
森山佳郎
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 4 舘幸希
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 55 岡庭愁人
MF 5 松本大弥
MF 17 田村蒼生
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
監督
長澤徹
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 22 高田椋汰
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 11 小林心
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 29 松澤香輝
DF 3 奥山政幸
DF 44 井上詩音
MF 14 相良竜之介
MF 15 南創太
FW 7 荒木駿太
FW 20 中田有祐
FW 34 古屋歩夢
監督
森山佳郎
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 4 舘幸希
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 55 岡庭愁人
MF 5 松本大弥
MF 17 田村蒼生
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
監督
長澤徹