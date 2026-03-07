松本vs札幌 スタメン発表
[3.7 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](サンアル)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 20 渋谷諒太
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 50 浦上仁騎
MF 5 福森晃斗
MF 7 スパチョーク
MF 13 堀米勇輝
MF 18 木戸柊摩
MF 71 白井陽斗
FW 11 青木亮太
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 17 内田瑞己
DF 39 川原颯斗
DF 47 西野奨太
MF 14 田中克幸
MF 31 堀米悠斗
MF 35 原康介
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太
