俳優の中村倫也（39）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。妻で日本テレビの水卜麻美アナウンサー（38）との結婚生活について語った。

トーク中、MCの笑福亭鶴瓶が「あんたの奥さんもどこであんなん見つけた？あんなええ人」と切り出すと、中村が「アハハ、見つけた？」ととぼけると、鶴瓶は「逃がせへんで」と追及。

中村は「いや全然、全然いいですけど」ともらしつつ、「本当に凄い人です。あの人の凄さはまだバレてない凄さがいっぱいありますね」と笑った。

料理については「基本、僕が家にいる時は僕が作ります。好きなんで、作るのが」と中村。「だから胃袋を掴んだ形ですね、よく言う」と笑うと、鶴瓶は「逆や！」とツッコミ。

それでも鶴瓶は「ええ人見つけた、思うよ。僕はそこまで知らないけれども。ええ結婚やなと思ったもん」としみじみ。中村は「ありがとうございます、そう言っていただけると」と笑顔。

結婚生活は「楽しいっすね。相変わらず僕が基本ずっとふざけてますけど」としつつ「にこやかな家ですね。本当にありがたいことに」とした。

水卜アナも朝の番組を担当していることもあり、藤ヶ谷太輔が「ドラマとか例えば重なっちゃうともう忙しいですね？」と心配すると、中村は「そうですね、自分が早く帰れりゃいいなって感じですね」とした。

中村と水卜アナは2023年3月25日、SNSで結婚を発表した。