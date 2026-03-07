警察庁が公式Ｘ（旧ツイッター）で配信中の採用ＰＲ動画が注目を集めている。

題名は「警察官はやめておけ」。父親役の現役巡査部長の人間味ある演技が受け、再生回数は１２万回を超えた。

動画は警察庁が昨年、全国の警察を対象に初めて行ったコンテストの「長官賞」受賞作で、岡山県警が制作した。警察官の父親とその背中を追う娘をイメージした５７秒間の短編作品だ。

「やめとけ、やめとけ」「夜中の呼び出しだってあるし、危ねえことも多いしよ」と諭す父親。それでも仕事を続ける理由を「誰かがやらないといけない」と語る姿を見た娘は、「私がやる」と宣言する――。

父親役を務めたのは県警井原署地域課の井田俊朗巡査部長（５２）。大阪府警に採用が決まった息子を思いながら演じたといい、「動画を見た若い人が警察官になってくれれば」と期待する。

全国の警察官採用試験の受験者数は１３万人超だった２０１０年度から減少傾向が続き、２４年度は４万３０５９人だった。警察庁は優秀な人材確保のため、警察官が自作したＰＲ漫画も公開するなどし、若者向けの情報発信を強化している。