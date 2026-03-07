¡Úµð¿Í¡Û¿·³°¹ñ¿Í¥Þ¥¿¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀèÈ¯¤Ç½é²ó¤Ë4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡¡3Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¾·¤¯
¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹-µð¿Í(7Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¿Åê¼ê¤¬¡¢½é²ó¤Ë4°ÂÂÇ¤òµö¤·3¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³°¹ñ¿Í½õ¤Ã¿Í¤Î¥Þ¥¿Åê¼ê¤Ï¡¢Á°²ó2·î23Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤¬¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¡£3²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤·1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢ÂÇ¼Ô4¿Í¤ËÂÐ¤·1°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç½éÀèÈ¯¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬¤Î½¡Í¤ËáÁª¼ê¤Ë2ÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢2ÈÖ¡¦ÂÀÅÄÌºÁª¼ê¤Ë¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤¤¤¤Ê¤ê¼ºÅÀ¡£Ìµ»à1ÎÝ¤ÇÂ³¤¯3ÈÖ¡¦À¾ÀîÎ¶ÇÏÁª¼ê¤ËÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¡¢4ÈÖ¡¦¥·¡¼¥â¥¢Áª¼ê¤Ë¤Ï»àµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç·Þ¤¨¤¿5ÈÖ¡¦»³ÃæÎÇ¿¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ÇÇ´¤é¤ì¤¿Ëö¤Î6µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì2¼ºÅÀÌÜ¡£2ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç»É¤·1»à¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ª1¡¢3ÎÝ¤Ç6ÈÖ¡¦ÍèÅÄÎÃÅÍÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Î´Ö¤Ë3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£