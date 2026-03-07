冬季パラリンピック日本勢最多となる通算４個の金メダルに輝くアルペンスキー女子（座位）の村岡桃佳（２９）（トヨタ自動車）が、昨秋のけがからぶっつけ本番で挑む。

最初の種目である７日の滑降を欠場することを明らかにし、万全の状態ではないが、不屈の闘志で頂点を目指す。

４日に本番会場のトファーネ・アルペンスキーセンターで行われた滑降の公式練習で斜面を慎重に滑り降りた。昨春の日本代表合宿で同じコースでの練習中に転倒し右肘を痛めた。さらに復帰後の昨年１１月、イタリアの別のスキー場での練習中に転倒し今度は左鎖骨を骨折した。「まさか半年おきに（搬送用）ヘリコプターに乗るとは思わなかった。今、（パラの会場に）立てていることをうれしく思う」と公式練習後に話し、復帰を支えてくれた仲間への感謝など、率直な思いを述べた。

骨折後に手術を受けリハビリを始めたが、左肩に痛みが残ったままで、その後の精密検査で左肩の腱板（けんばん）を損傷していたことも判明した。復帰までに当初の想定以上の時間がかかり、実戦のレースを経ないまま、パラリンピックを迎えることになった。

現在も痛みが残り、痛み止めの注射を打つ選択肢もあったが、「競技へのパフォーマンスを考えた時になるべく注射を打ちたくない方向で考えている」。９日には滑降と同じ高速系のスーパー大回転が控えるが、「ギリギリまで検討したい」と体の状態を見極めた上で出場するかどうかを判断する。１８年平昌、２２年北京に続く３連覇がかかる大回転は１２日に行われる。

高校生で初出場した１４年ソチ大会から冬季４大会目。最も厳しい状態で臨むパラリンピックとなるが「メダルを目指すのがこの場に立つ者の使命の一つ。どこまでできるか、チャレンジの場になる」。アルペンの女王のプライドをかけて戦う。（佐藤雄一）