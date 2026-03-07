¡ÚWBC¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë´¶Æ°¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤Í¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¥Ù¥ó¥Á¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¾þ¤é¤ì¤ë
¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ 13-0 ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤(6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
WBC½éÀï¤Ç²÷¾¡¤·¤¿ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¾þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËËÜ¿Í¤¬SNS¤Ç´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¡£º£Âç²ñ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ11¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Î·Á¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Î7Æü¿¼Ìë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖµÜºê¹ç½ÉºÇ½ªÆü¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÅÏ¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹æµã¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤òÊ¸Ëö¤ËÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤â¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢SNS¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï7Æü¡¢´Ú¹ñ¤È¤ÎÆü´ÚÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£