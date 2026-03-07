磯山さやかの“すっぴんトレーニング姿”にファン釘付け！「やせても太っても叱られちゃう」マシュマロボディ維持の葛藤もたどり着いた「最強ハッピー」の答え

3月5日、タレントの磯山さやかが自身のInstagramを更新。アップした近影が話題となっている。

「磯山さんは、トレーニングウェアでレッスンに励む様子の写真を公開しました。文章では《私、痩せたいわけではないんです》《不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたい》と、自分の体に対する考え方を明かしています。また、ここのジムは平野ノラさんに紹介されたとも語っており、タレント仲間とも体づくりを話題にしていることがうかがえます」（芸能記者）

写真の磯山は、すっぴんと思われる飾らない雰囲気を漂わせている。現在42歳の彼女は自然体をモットーとし、「いつまでも可愛くて素敵」「すっぴんも綺麗」と絶賛の声が寄せられている。

「バラエティ番組やドラマ出演に多忙のなか、2025年には2年ぶりに本業であるグラビアタレントとして写真集『余韻』を発売。重版がかかるなど、大反響を呼びました。ただ、“マシュマロボディ”とも称される彼女にも悩みがあるそうで……。2023年に写真集を出した時には、トレーニングについて『特にしていないですね。絞ったりするのは、磯山のファンは期待していないので。ご飯もモリモリ食べていました』と、強気に語っていました。しかし、昨年の写真集発表会では、『やせても太っても叱られちゃう。年齢を重ねるにつれて出てくる体の変化をうまく取り入れて、見せられる体作りを意識しながら』と語り、よりヘルシーな方向へシフトしたようです。

磯山さんがグラビアアイドルとしてデビューしたのは2000年ですから、それから25年以上経ち、年齢とともに自分の体との向き合い方を変えてきているのでしょう。一方、“バラドル”の側面を持つ彼女は赤裸々なエピソードトークをする機会も多いだけに、すっぴんの公開などへのハードルは低いはず。むしろその飾らない姿が、長年ファンに愛され続けているのかもしれません」（芸能記者）

何よりあっけらかんとした“いそっちスマイル”こそ、男女問わずファンを獲得している最大の要因だろう。