¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥í¥ó¥½¤¬àºÇ¸åÄÌÄá¡ÖÆüÍËÆü¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥Û¥ó¥À¼¡Âè¤À¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥àÊø²õ´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬àºÇ¸åÄÌÄá¤À¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê£Ð£Õ¡Ë¤Ë¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ç¡¢³«ËëÀï¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤òÏªÄè¡££¶Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£±²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£±¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤ï¤º¤«¤ÊÁö¹Ô¤ÇµÕÌá¤ê¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥³¡¼¥¹¾å¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Æ£Ð£²¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÁö¤ì¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤ÏÂ¾¼Ö¤«¤éÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£Æ£Ð£³¤Ç¤Ïº£ÅÙ¤Ï¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬Áö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢£¸Æü¤Î·è¾¡¤ò´þ¸¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤µ¤é¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ç¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤Þ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶õÃæÊ¬²ò´íµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥À¥¤¥Ö¥Ü¥à¡×¤¬¥¢¥í¥ó¥½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÂ®Êó¡£¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡Ø¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬ÆüÍËÆü¡Ê·è¾¡¡Ë¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥Û¥ó¥À¼¡Âè¤À¡Ù¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊÄ©Àï¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï£Æ£±¤À¤«¤é¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤´¤È¤ËËèÆü¡¢Ëè½µÁö¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¤ÊÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥·¥óÆâ¤Î¿¶Æ°ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï£²£µ¼þ°Ê¾åÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¿À·Ð¤Ë¿ÓÂç¤ÊÂ»½ý¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡Ö²æ¡¹¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤Ï¡Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¡ËÁö¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¥Û¥ó¥À¼¡Âè¤À¡×¤È¥Û¥ó¥À¤Ë¥Þ¥·¥ó¤ò¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤ÎËÜ³ÊÉüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð·è¾¡¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÀª¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£